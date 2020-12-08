Минздрав назвал долю заболевших COVID-19 после вакцинации

После вакцинации препаратом «Спутник V» новой коронавирусной инфекцией заболели 0,5 процента получивших препарат россиян. Об этом заявил советник главы Минздрава Сергей Глаголев, передает ТАСС во вторник, 8 декабря.

«Это очень положительные цифры для профилактической эффективности любой вакцины», — отметил он.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

По последним данным, всего в России выявлено 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 981 526 закончились выздоровлением. За последние сутки такой диагноз получили 26 097 человек.