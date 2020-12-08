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В России за сутки зарегистрировано более 26 тысяч новых случаев COVID-19

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за сутки коронавирус выявлен еще у 26 097 человек. Всего за время эпидемии заразились 2 515 009 жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев в Москве (5232), Петербурге (3734), Подмосковье (1341). Меньше всего — на Чукотке (3) и в Ненецком автономном округе (3).

Выздоровевших насчитывается 24 938 за день, общее их число достигло 1 981 526. Также за сутки скончались 562 пациента, всего умерли 44 159 человек.

Спад заболеваемости COVID-19 в Москве возможен после новогодних выходных, предсказал главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он отметил, что для достижения этой цели горожанам необходимо отказаться от массовый гуляний и празднований, соблюдать правила безопасности.

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