Врач назвал необходимые лекарства в период пандемии

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал необходимые в период пандемии коронавируса лекарства. Об этом сообщает «АиФ».

По его словам, следует запастись жаропонижающими препаратами. «Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос», — сказал врач.

Зырянов предостерег от покупки антибиотиков, так как для лечения ими необходимо назначение врача. Кроме того, специалист призвал не принимать самостоятельно противовирусные препараты, поскольку они «обладают массой нежелательных реакций», и их применение возможно только с разрешения медиков.

Врач также посоветовал россиянам не не злоупотреблять витамином D. Зырянов пояснил, что в избытке этот витамин способен привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Пренебрежение врачебной помощью привело инфицированных граждан к ряду негативных последствий, в частности сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению. Заболевшие пытались самостоятельно вылечить COVID-19 с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов.