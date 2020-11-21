Россияне признались в самолечении коронавируса опасными методами

Около 80 процентов россиян не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания и самостоятельно выписывают себе лекарства или лечатся народными средствами. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob, передают «Известия».

По данным исследования, 18 процентов граждан самостоятельно назначают себе курс антибиотиков в первый день, если у них заболевает горло и повышается температура. Еще 14 процентов выбирают иммуномодуляторы, 24 процента — витамины.

Часть респондентов поделилась своими рецептами лечения респираторных заболеваний с помощью алкоголя. «Водка лучше всякого лекарства», «Пью водку с огромным количеством жгучего перца — взболтать и не закусывать», «Водка с перцем, пару рюмок. Аспирин, и под одеяло», — признались опрошенные. Об опасности спиртосодержащих напитков при COVID-19 ранее неоднократно предупреждали эксперты.

Самым популярным методом самолечения оказался прием горячего чая или молока, некоторые принимали боярышник или корень солодки, а другие — аспирин или парацетамол.

По словам научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, самостоятельный прием антибиотиков, иммуномодуляторов и витаминов недопустим. Без должного контроля со стороны врача такие средства нарушают работу кишечника, иммунитета, усиливают нагрузку на печень и системы детоксикации. Из всех «домашних» методов безопасно и оправданно только полоскание горла и очищение носа малосолевыми растворами, добавила специалистка.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Пренебрежение врачебной помощью привело инфицированных граждан к ряду негативных последствий, в частности сыпи, тошноте, гастриту, проблемам с почками, головокружениям и повышенному давлению. Заболевшие пытались самостоятельно вылечить COVID-19 с помощью антибиотиков, витамина D и гормональных препаратов.

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. 19 ноября общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За весь период зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.