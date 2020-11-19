Число случаев заражения коронавирусом в России превысило два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона. Обновленные данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 19 ноября.

2 015 608 случаев заражения коронавирусом выявлено в России с начала пандемии

Из них 1 526 656 случаев закончились выздоровлением. Еще 25 573 пациентов с COVID-19 скончались.

Число случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на 19 ноября превысило 56 миллионов, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Лидером по общему числу заражений остается США — почти 11,5 миллионов пациентов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с эпидемией коронавируса в стране улучшилась, а число зараженных снижается благодаря соблюдению мер безопасности. По ее словам, осенью в мире произошел ожидаемый подъем заболеваемости, однако 18 ноября произошел «оптимистичный момент» — снижение суточного прироста на 1,5 тысячи.

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