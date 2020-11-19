В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с эпидемией коронавируса в России улучшилась, число зараженных снижается благодаря соблюдению мер безопасности. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, осенью в мире произошел ожидаемый подъем заболеваемости. При этом 18 ноября в России было выявлено на 1,5 тысячи новых случаев меньше, чем днем ранее. «Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди [их] соблюдают», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что сейчас самое важное — это соблюдать ограничения, которые позволят затормозить распространение инфекции.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян ранее спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в стране, который ориентировочно должен начаться в конце ноября. Некоторые регионы, где наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация, могут выйти на плато позже остальных.