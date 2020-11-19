Россия
 
Последние новости
Спрогнозировано начало спада заболеваемости коронавирусом в России
В Великобритании выставили на продажу дом с собственным виноградником и кафе
Раскрыты планы Трампа насчет проведения саммита G7
Спортсмены со всего мира разделись догола и снялись для эротического календаря
В России рассказали о разработке уникальной керамической брони
Минздрав США отказался работать с Байденом до окончательных результатов выборов
Россиянам раскрыли мошенническую схему по краже денег с бесконтактных карт
Ледяной дождь во Владивостоке парализовал город
Украинец с коронавирусом пожертвовал свой кислород заразившемуся сыну и умер
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы близкие к выходу на плато по COVID-19 регионы России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во многих регионах России ситуация с ежедневным приростом случаев заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. Так, 23 региона уже близки к выходу на плато. Этот список в беседе с РИА Новости назвал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Специалист строит свои прогнозы на основании карты России, отображающей распространение инфекции в регионах. Они поделены на пять цветовых групп в зависимости от динамики: от «зеленых» областей, где распространение вируса снижается, до «темно-красных», где оно ускоряется.

Проект
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е. Как беды сделали россиян сильнее?
Прочитать

«Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности», — отметил Тавадян, добавив, что судить о ситуации в крупных городах пока рано.

Однако к выходу на плато близки Еврейская автономная область, Калмыкия, Брянская, Кемеровская, Рязанская области, республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и ряд других регионов.

Ранее он сообщил, что снижение роста заболеваемости произойдет уже в конце ноября. А вот более затяжная стабилизация ожидается в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Татарстане, Пермском крае, Крыму, Коми, Калининградской области, Чувашии, Новгородской области, Карелии Псковской области и Чечне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор оценил протекание коронавируса у курильщиков
Путин сделал предупреждение губернаторам в связи с пандемией
Голикова призвала ввести новые ограничения в части регионов из-за коронавируса