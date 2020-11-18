Голикова призвала ввести новые ограничения в части регионов из-за коронавируса

Властям российских регионов, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса, необходимо скорее ввести дополнительные ограничения. С таким призывом выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».

«Пользуясь сегодняшним совещанием, еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере ограничительные мероприятия, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время», — сказала Голикова.

Она отметила, что в тех субъектах, где введены ограничения, и жители соблюдают меры безопасности, происходит эпидемиологическая стабилизация, стихает процесс распространения инфекции, наблюдается меньше напряжености со свободными койками в больницах.

Наиболее критичная картина с COVID-19 сложилась в десяти регионах, занятость коечного фонда там превысила 90 процентов, уточнила вице-премьер. Среди них Чувашия, Орловская область, Севастополь, Коми, Мордовия, Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.