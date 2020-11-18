Путину сообщили о критической ситуации с койками под COVID-19 в трех регионах

Наиболее критичная ситуация с занятостью коек для пациентов с коронавирусом более 95 процентов складывается в таких субъектах страны, как Чувашия, Орловская область и Севастополь. Об этом президенту Владимиру Путину сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами правительства. Прямую трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Наиболее критичная ситуация [складывается] в десяти регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов, в трех регионах занято более 95 процентов коечного фонда», — сказала Голикова. Остальные семь регионов, которые она назвала, — это Ивановская область, Коми, Мордовия, а также Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области.

Ранее Голикова заявила, что самая большая заболеваемость коронавирусной инфекцией среди российских регионов наблюдается в Карелии.

В России за сутки выявили 20 985 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерло рекордное число пациентов — 456, выздоровели 25 179 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах, 34 387 летальных исходов и 1 501 083 выздоровления.