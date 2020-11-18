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Кремль анонсировал совещание у Путина по ситуации с коронавирусом

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин проведет в среду, 18 ноября, совещание по ситуации с коронавирусом в регионах, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

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Глава государства проведет встречу с членами правительства в режиме видеоконференции, уточнил Песков. «Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой», — добавил представитель Кремля.

В России за сутки выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском (5) автономных округах.

Кроме того, за последние 24 часа в стране умерло рекордное число пациентов с коронавирусом — 456. Предыдущие рекордные цифры по количеству смертей за сутки фиксировались 17 ноября — 442.

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