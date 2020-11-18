В Москве увеличено число пунктов сдачи плазмы с антителами к COVID-19

Из-за высокого интереса к донорству плазмы с антителами к коронавирусной инфекции в столице открываются три новых пункта приема доноров — на базе второго отделения Центра крови имени Гаврилова и отделений переливания крови в ГКБ имени Ерамишанцева и ГКБ № 67 имени Ворохобова. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В октябре мы увидели стремительный рост активности среди доноров плазмы с антителами к коронавирусу. Мы благодарны москвичам, которые помогают спасать жизни пациентов в тяжелом состоянии, и делаем все возможное, чтобы донорам было удобно и просто сдать плазму. Именно поэтому мы приняли решение открыть три дополнительных пункта — на базе 67-ой больницы, больницы Ерамишанцева и в филиале Центра крови имени Гаврилова на Беговой — и таким образом увеличить количество временных интервалов для записи на донации. Теперь центры, где можно сдать плазму после выздоровления от коронавируса, охватывают еще большее число районов — донорам будет удобнее до них добраться», — сообщила вице-мэр.

Теперь прием доноров плазмы будет вестись в семи пунктах:

1. Центр крови имени Гаврилова — улица Бакинская, дом 31

2. НИИ СП имени Склифосовского — Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12

3. ГКБ №52 — улица Пехотная, дом 3 корпус 1

4. ГКБ имени Кончаловского — Зеленоград, улица Каштановая аллея, дом 2, строение 5

5. Центр крови имени Гаврилова — улица Поликарпова, дом 14, корпус 2

6. Служба крови ГКБ имени Ерамишанцева — улица Ленская, дом 15

7. ГКБ № 67 имени Ворохобова — улица Саляма Адиля, дом 2/44 (открывается 19 ноября)

Напомним, в октябре Клинический комитет утвердил единый стандарт в подходе к лечению пациентов с COVID-19 в стационарах, согласно которому пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса может назначаться переливание донорской плазмы. Решение принимается лечащим врачом при выявлении у пациента факторов, при которых необходимо переливание. Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19 процентов.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9 до 19 часов. К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет, весом более 50 килограммов. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти 5 недель. Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов.

Более подробная информация размещена на сайте mosgorzdrav.ru/plazma. Здесь же потенциальный донор может заполнить анкету. Первичная проверка позволить определить, есть ли у человека временные или абсолютные противопоказания к донации.

За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение — 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1212 рублей.