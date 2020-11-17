В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учеников школьников с 6 по 11 классы. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника во вторник, 17 ноября.

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — отметил Собянин.

Заболеваемость среди учащихся 6-11 классов, по словам градоначальника, находится примерно на одном уровне и не превышает 2,2 тысячи, тогда как общее число случаев заражения продолжает расти.

Школьники будут учиться удаленно еще две недели

Такой формат обучения продлили до 6 декабря.