Власти Москвы оценили рост заболеваемости COVID-19 среди школьников

Рост заболеваемости COVID-19 среди московских школьников на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации не произошел. Число заболевших среди учащихся средней и старшей школы осталось прежним. Такую оценку дала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Она отметила, что в Москве продолжает увеличиваться число зараженных. С 4 октября еженедельная заболеваемость во всех возрастных группах выросла более чем в два раза. Исключением стали только школьники, среди них темпы распространения вируса сохранились на уровне начала октября.

«Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на пять тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти семь тысяч», — сказала Ракова, отметив, что в таком случае общая заболеваемость инфекцией в Москве увеличилась бы на 12 процентов.

Заммэра отметила, что полученные данные свидетельствуют об эффективности введенных ограничений для 500 тысяч учеников 6-11-х классов.

В начале октября все школьники Москвы ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября очное обучение продолжили младшеклассники, старшие классы переведены на дистанционный формат.