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Эпидемиолог развеял заблуждение о разносящих коронавирус детях

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Школьники не являются активными разносчиками коронавируса. Об этом агентству РИА Новости рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

По словам ученого, изначально появилась теория, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Однако в Скандинавии развеяли это заблуждение.

Выяснилось, что главными «входными воротами» для вируса является рецептор ACE2, количество которого в клетках у детей минимально и увеличивается с возрастом. Как следствие, у ребенка мало инфицированных клеток, и число вирусных частиц также будет небольшим. Это приводит к тому, что дети составляют не более десяти процентов заболевших COVID-19.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что потеря обоняния не обязательно указывает на заражение коронавирусом — она характерна для простудных заболеваний полости носа, воспаления слизистой, верхних отделов полости носа. В таких случаях обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе. Разница заключается в том, что при коронавирусе восстановление происходит медленнее, но Зайцев советовал в первую очередь исключить COVID-19 с помощью тестов.

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