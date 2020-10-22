Российский инфекционист ответил на пять вопросов о коронавирусе у детей

Врач-инфекционист ответил на пять самых частых вопросов о коронавирусе у детей. Слова доцента кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, врача-инфекциониста Ивана Коновалова приводит «Комсомольская правда».

Основными распространителями коронавируса, по словам врача, становятся дети старшего и подросткового возраста. Они, как и молодые люди, чаще всего болеют бессимптомно, но выделяют достаточное количество вируса, чтобы заразить окружающих.

Коновалов также считает, что дистанционная учеба для старших классов и очная для младшеклассников вполне оправданна, так как подростки ведут более активную социальную жизнь — собираются компаниями, гуляют, из-за чего риск распространения вируса растет.

Он также опроверг версию о том, что рост заболеваемости коронавирусом среди детей говорит об адаптации вируса. Коновалов пояснил, что речь здесь не только о детях. «Чем большее количество людей, включая детей, переносит коронавирусную инфекцию, в том числе в бессимптомной форме, тем выше иммунная прослойка, способная хотя бы временно приостановить цепочку передачи инфекции», — добавил врач.

Ношение масок, по его мнению, бесполезно детям до 5-7 лет, так как ребенок не является активным распространителем вируса ни для кого, кроме его семьи. Также дети обычно переносят COVID-19 в легкой форме — с небольшим повышением температуры тела, першением в горле, умеренным сухим кашлем, резюмировал Коновалов.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что характерный в большей степени для детей симптом коронавируса — сыпь на коже.