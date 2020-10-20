Россиянам рассказали о новом последствии коронавируса

После перенесенного коронавируса у пациентов могут появляться странные ощущения мертвых участков в области горла. О новом последствии инфекции рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

Он рассказал, что перенес инфекцию дважды. Новые ощущения в горле Чепурнов испытал после того, как переболел во второй раз. «Появилось ощущение, причем как у меня, так и у других людей в больнице, что на слизистой появились какие-то дефектные ленты. Как будто на горле образовались омертвевшие участки», — отметил он.

По словам Чепурнова, у переболевших COVID-19 такое ощущение в горле остается даже после двух отрицательных тестов и выписки из больницы. По мнению специалиста, это связанно с тем, что вирус поражает слизистую.

Кроме того, вирусолог отметил, что оба раза, когда у него диагностировали коронавирус, он столкнулся с двусторонней пневмонией. Причем во второй раз «вирус оказался способен атаковать разные направления — клетки, сопутствующие нервным».

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать изменения слуха. Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах.