Вирусолог рассказал о шансах повторно заразиться коронавирусом

Иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется примерно полгода. Об этом порталу Ura.ru рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

По его словам, у переболевших COVID-19 пациентов уровень антител снижается вплоть до полного исчезновения в течение трех-четырех месяцев. После этого клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген, и те, кто болел в апреле, уже в октябре вновь окажутся под угрозой инфицирования.

Чепурнов также указал, что «надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — посетовал ученый.

4 октября Чепурнов предположил, что частичные ограничения, введенные из-за коронавируса, сохранятся в России еще на один-два года. Он пояснил, что это продлится до тех пор, пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами».

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал, что в России достоверно доказан и официально признан только один случай повторного заражения коронавирусом. Оно произошло через 148 суток после первого.

По последним данным, число новых заражений коронавирусом в России за последние сутки составило 10 499 и выросло до майских показателей. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1,22 миллиона случаев коронавируса в 85 регионах. При этом зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровели 979 143 человека.