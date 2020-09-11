Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться росту заболеваемости COVID-19

Из-за роста заболеваемости COVID-19 стоит не радоваться, а беспокоиться, смогут ли больницы выдержать такую нагрузку. Об этом заявил вирусолог, бывший глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов, передает Ura.ru.

Так Чепурнов ответил на слова главы информационного центра по ситуации с коронавирусом, врача и телеведущего Александра Мясникова, который призвал россиян радоваться из-за роста числа новых случаев заражения. Он объяснил, что чем больше пациентов переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, тем быстрее образуется популяционный иммунитет.

По словам Чепурнова, Мясников исходил из принципа «быстрее отмучиться», но все ограничения изначально вводились, чтобы не допустить сильную нагрузку на больницы. Заболеваемость растягивали, чтобы врачи справлялись с потоком пациентов, и это нужно продолжать, так как на подходе несколько вакцин и спешить с распространением коллективного иммунитета не нужно.

Эксперт также заявил, что слова Мясникова о 20 миллионах переболевших коронавирусом в России указывает на версию об официальной статистки, и он сам сказал бы о 10 миллионах. При этом на основе такой информации можно считать, что популяционный иммунитет может возникнуть примерно через три года.

4 сентября число новых случаев коронавируса за сутки превысило 5 тысяч и составило 5110 заражений. На 11 сентября в России 5504 заражений. 10 сентября стало известно, что в десятке российских регионов произошли вспышки коронавируса. По мнению медиков, это может указывать на предпосылки для второй волны инфекции.