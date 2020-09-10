В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Вспышки коронавируса наблюдаются в десятке российских регионах. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передает ТАСС.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны», — сказал врач.

По его словам, сейчас в стране идет первая волна COVID-19, поэтому специалистам сложно прогнозировать вторую волну.

Ранее российские ученые усомнились во второй волне коронавируса в сентябре. По их словам, уже переболели многие граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские), и такого роста числа заражений, как в первом полугодии, уже не будет. При этом при соблюдении рекомендаций эпидемиологов всплеска заболеваемости не должно быть.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отмечал, что, предположительно, в России за время пандемии инфекцию перенесли не миллион человек, а от 30 до 80 миллионов. Он сослался на данные исследований популяционного иммунитета, согласно которым антитела есть у 15-30 процентов жителей разных регионов.