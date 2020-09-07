Директор центра имени Гамалеи назвал срок окончания пандемии в России

В случае успешного проведения массовой вакцинации пандемия коронавируса закончится в России летом следующего года. Такой срок в разговоре с «Известиями» назвал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я на это надеюсь, если все пойдет по плану», — сказал он.

По его словам, о победе над инфекцией можно будет говорить, когда прививку получат все россияне и часть населения планеты. В противном случае будут «постоянные сражения и потери в борьбе с возбудителем».

Гинцбург отметил, что масштабы производства позволят за 12 месяцев произвести 80 миллионов доз вакцины. Это позволит создать протективный популяционный иммунитет в стране и прекратить эпидпроцесс в указанный срок.

Ранее глава центра указывал, что большую часть населения России получится вакцинировать в течение полугода-года.

Александр Гинцбург также говорил, что быстро создать вакцину от COVID-19 помогли прежние наработки российских ученых. В частности, 2-2,5 года назад началась разработка первого препарата для вакцинации от коронавируса MERS, который вызывает ближневосточный респираторный синдром. На основе него была сделана отечественная прививка от нового вируса.