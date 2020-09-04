Названы необходимые для вакцинации населения России сроки

Вакцинировать большую часть населения России можно за полгода-год. Такие сроки назвал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, исходя из имеющихся в стране мощностей, вакцинация займет «7-9-12 месяцев». После этого, за счет мощностей, которые будут работать к тому моменту, станет возможен экспорт живой вакцины за рубеж, сказал он.

Гинцбург также заявлял, что разработанная в России вакцина «Спутник V» способна выработать иммунитет, достаточный для защиты от «любой заражающей дозы» COVID-19, «которую только можно вообразить».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о публикации в ведущем журнале The Lancet материала об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В РФПИ заявили, что это говорит о международном признании препарата и подтверждает высокую безопасность и эффективность вакцины.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V», его производство запустили 15 августа. Сначала препарат получат медики и граждане из групп риска, массовая вакцинация запланирована на середину сентября. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор», сейчас идут ее испытания.