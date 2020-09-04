Шойгу вслед за Собяниным рассказал о вакцинации от коронавируса

Министр обороны Сергей Шойгу вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 4 сентября.

Шойгу сообщил, что в российской армии первыми прививку от СOVID-19 могут получить медики и командиры всех уровней.

Ранее в пятницу Сергей Собянин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил, что сделал прививку от коронавируса. По его словам, он чувствует себя нормально, никаких последствий, кроме небольшой головной боли, не ощутил. Градоначальник отметил, что принял это решение, чтобы продемонстрировать, что препарат доработан.

Накануне стало известно о намерении премьер-министра Белоруссии Романа Головченко испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей президента. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.