Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер-министр Роман Головченко первым в стране испытает на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Прививку главе белорусского правительства сделают уже сегодня, 3 сентября. Лукашенко уточнил, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину.

О поставках в Белоруссию российской вакцины от коронавируса Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора 24 августа. Граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний вакцины.

О регистрации в России первой вакцины от коронавируса Путин объявил 11 августа. Позже стало известно, что «Спутник V» уже испытала одна из дочерей российского лидера. Президент рассказал, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все».