Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат, сказал глава государства. «Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — сказал Путин.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что оснований откладывать регистрацию российской вакцины от COVID-19 нет, поскольку ее исследования проводятся с соблюдением всех международных стандартов.

Эффект от массовой вакцинации будет заметен, когда у населения сформируется популяционный иммунитет, уточнял замглавы Минздрава Олег Гриднев. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как самые уязвимые категории.