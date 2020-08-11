В России ответили на призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Росздравнадзор ответил на призыв российских фармкомпаний отложить регистрацию вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата. Об этом РБК заявила заместитель главы службы Валентина Косенко.

По ее словам, на третьей фазе исследований вакцины от коронавируса, которые пройдут уже после регистрации вакцины, предполагается несколько тысяч добровольцев. Это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, сказала Косенко.

Замглавы Росздравнадзора отметила, что вакцину нельзя зарегистрировать, пока не завершены исследования. В России же этим препаратом были привиты несколько сотен добровольцев, и серьезных нежелательных реакций у них не было.

«Очевидно, что [Ассоциация организаций по клиническим исследованиям] АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — заключила Косенко.

Начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев добавил, что сократить путь разработки вакцины от коронавируса позволил опыт работы с вирусом MERS.

Ранее фармкомпании заявили, что вакцина должна проходить регистрацию как конечный продукт, а массовое производство еще не налажено, качество продукта неизвестно. Ассоциация назвала стремление быстро завершить разработку препарата пережитком «героической парадигмы» так называемых пионеров вакцинации, однако современная медицина стремится снижать риски для пациентов.

7 августа замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Эффект от массовой вакцинации будет заметен, когда у населения сформируется популяционный иммунитет, уточнил он. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как самые уязвимые категории.