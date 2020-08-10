Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Российские фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей фазы испытаний препарата. Об этом говорится в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), передает РБК.

В АОКИ входят крупные компании, в том числе Bayer, AstraZeneca, Novartis. В документе сказано, что в испытаниях участвовали менее 100 человек, хотя на третьей фазе препарат тестируют на нескольких тысячах пациентов. На этом этапе собирается информация не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для людей с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями. В ассоциации заявили, что на данный момент нет данных о безопасности вакцины для пожилых. Письмо подписано исполнительным директором АОКИ Светланой Завидовой.

АОКИ также напомнила, что вакцина должна проходить регистрацию как конечный продукт, а массовое производство еще не налажено, качество продукта неизвестно. Ассоциация назвала быстрое стремление завершить разработку препарата пережитком «героической парадигмы» так называемых пионеров вакцинации, однако современная медицина стремится снижать риски для пациентов.

7 августа замглавы Минздрава Олег Гриднев сообщил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Эффект от массовой вакцинации будет заметен, когда у населения сформируется популяционный иммунитет, уточнил он. Первыми вакцину получат медработники и пожилые люди как самые уязвимые категории.

8 августа директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава Вадим Тарасов заявил, что перед массовой вакцинацией надо провести расширенную стадию испытаний, которая продлится несколько месяцев. В этот период за пациентами будут наблюдать значительно дольше, отслеживая процесс развития иммунитета.