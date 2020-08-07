Вирусолог рассказал о возможной опасности российской вакцины от коронавируса

При неправильном конструировании вакцины от COVID-19 болезнь может усилиться, поскольку антитела бывают разные, и некоторые из них могут вызывать усиление инфекции. О такой опасности российской вакцины от коронавируса рассказал бывший завлабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с изданием «Подъем».

«Опасность есть. (...) Нужно время. Ведь смысл нейтрализующих свойств антитела заключается в том, что при присоединении к вирусу антитело блокирует способность вируса заражать клетку», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что пока не видел никаких публикаций о ходе работы над вакциной и научных исследований, которые подтверждали бы ее эффективность. «Люди, которые работают в некоторых странах над вакцинами, свои результат немедленно публикуют — тогда понятно, с чем мы имеем дело. А тут я не вижу никаких публикаций», — отметил Чепурнов.

До тех пор, пока не станет известно, как препарат исследовали, какой уровень нейтрализации образуется при его применении, от каких доз вируса он способен защитить, а также есть ли у него «способность к антителозависимому усилению инфекции», Чепурнов предлагает не говорить о выпуске вакцины.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов удивился секретности, в которой разрабатывается вакцина Минобороны от коронавируса. Он отметил, что о составе и технологии производства российского препарата ничего не известно, тогда как зарубежные компании выкладывают эти данные в открытый доступ. «Мы про американские и китайские вакцины все это знаем: есть интернет-сайты компаний, есть статьи по результатам доклинических испытаний зарубежных вакцин в научных журналах. (...) Почему про наши вакцины нам ничего аналогичного не доступно?» — возмутился Нетесов.

7 августа замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен тогда, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет. Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Гриднев добавил, что сейчас идет максимальная работа по подготовке массового выпуска препарата.