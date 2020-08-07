Названа дата регистрации российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, передает «Интерфакс».

«Но сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно, мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной», — сказал Гриднев, подчеркнув, что сейчас идет «максимальная работа по подготовке вакцины для массового выпуска».

Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен тогда, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет. Насколько скоро это случится, будет зависеть от количества сделавших прививку от COVID-19 россиян.

Ранее стало известно, что в России запатентовали препарат от коронавируса. Речь идет о препарате «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения от коронавирусной инфекции. На данный момент это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, вышедший в практическую медицину.