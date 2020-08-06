В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба в четверг, 6 августа.

Больше всего заразившихся — в Москве (684), Свердловской области (183) и Ханты-Мансийском автономном округе (160). Наименьшее число новых случаев заражения за последние сути зафиксировано в Ненецком (1) и Чукотском (3) автономных округах, а также в Севастополе и Еврейской автономной области (по 4).

Также за последние сутки выздоровели 7331 человек. Всего в России число выписанных пациентов достигло 676 357 человек. Общее число случаев заражения, с учетом новых данных, составило 871 894.

Ранее стало известно, что российские ученые создали светодиодную установку, которая позволяет безопасно лечить тяжелые заболевания, в том числе COVID-19. Работа Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) устройства основана на применении фотодинамического метода, когда большие поверхности тела подвергаются облучению светом в красном диапазоне спектра. Этот метод ранее планировали применять при диагностике и лечении опухолей.