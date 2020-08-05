В России разработали новый метод лечения COVID-19

Российские ученые создали светодиодную установку, которая позволяет безопасно лечить тяжелые заболевания, в том числе COVID-19. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ).

Работа устройства основана на применении фотодинамического метода, когда большие поверхности тела подвергаются облучению светом в красном диапазоне спектра. Этот метод ранее планировали применять при диагностике и лечении опухолей.

Заведующий кафедрой лазерных микро-, нано- и биотехнологий НИЯУ МИФИ, профессор Виктор Лощенов пояснил, что во время лечения в организм пациента вводятся фотосенсибилизаторы. Они убивают вирус под действием облучения и нейтрализуют иммунокомпетентные клетки, ответственные за цитокиновый шторм. Это позволяет избежать смертельно опасной реакции иммунной системы на инфекцию.

Лощенов уточнил, что методика обладает высокой эффективностью, почти не дает осложнений и побочных эффектов. С помощью нее лечили 40 зараженных коронавирусом. Сразу после процедуры у человека наблюдалось повышение сатурации кислорода в крови, возвращалось обоняние, проходила боль в легких, выздоровление наступало быстрее.

Профессор отметил, что до сих пор в мире не было установок с достаточной плотностью мощности и энергии, которые бы не наносили вред здоровью человека. Предыдущие модели системы обладали мощностью в десять раз меньше.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, вторая волна эпидемии в России начнется в октябре-ноябре. Предположительно, число заразившихся будет больше, но снизится количество тяжелых случаев и смертей.