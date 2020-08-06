Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

Московские власти не планируют закрывать город и возвращаться к жестким ограничениям, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабильная. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дал источник в столичном оперштабе.

«Возвращаться к жестким ограничительным мерам необходимости нет, снова закрывать Москву не планируется. Пик эпидемии в Москве пройден, нового взрывного роста не ожидается», — сказал собеседник агентства в ответ на появившуюся в соцсетях информацию о возможном введении жестких противовирусных мер после Единого дня голосования 13 сентября.

По его словам, заболеваемость прогнозируется на уровне 500-800 новых случаев в сутки, и это «не является критичным для Москвы». Велики шансы, что такие показатели сохранятся до появления вакцины.

Источник добавил, что мэрия не принимала решения об ужесточении масочного режима, сейчас просто идет «плановая работа» по выполнению принятых ранее решений.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что все ограничения в столице, возможно, будут сняты через несколько месяцев. Он добавил, что второй волны в городе не наблюдается.