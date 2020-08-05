Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, москвичам не стоит забывать о защитных мерах. Собянин особо подчеркнул, что надо выполнять предписания властей для борьбы с вирусом. Глава города также отметил, что ограничения на данный момент необходимы, и их не будут отменять в ближайшие недели, а может быть, и месяцы.

Ранее Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса. Он объяснил, что вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. По его словам, ни в Москве, нигде в мире такого практически нет.

По последним данным, всего в России заражено 866 627 человек, 14 490 из которых скончались. В Москве вирус был выявлен у 244 784 человек, из них 4521 человек умер.