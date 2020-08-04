Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил Гинцбург, по российскому законодательству, испытывать вакцину на детях и давать им новый препарат можно только после того, как он пройдет полный цикл испытаний на взрослых людях. «Когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-», — уточнил он. Вместе с тем специалист выразил надежду, что вакцина от коронавируса будет подходить детям.

О том, что говорить о применении вакцины в отношении детей пока рано сказал и глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Он заметил, что дети «не являются группой риска, они легче переносят заболевание». Вместе с тем, он подчеркнул, что перед началом применения вакцины у детей она пройдет доклинические испытания на неполовозрелых животных, после чего будет принято решение о ее применении на детях.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых. Ученый отметил, что такой регламент закреплен в действующем законодательстве.

12 июля в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в Сеченовском университете. Задачей этого этапа тестирования было продемонстрировать безопасность препарата для здоровья человека.