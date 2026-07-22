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18:54, 22 июля 2026 (обновлено: 19:04, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Россиянам назвали опасные для загрузки в нейросеть данные

Эксперт Дворянский предупредил об опасности публикации личных данных в чат-ботах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Любая информация, которую пользователь вводит в нейросети и чат-боты, может стать доступной другим людям, если не следить за настройками конфиденциальности. Об этом в разговоре с НСН рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Поводом стали сообщения о том, что в открытом доступе оказались переписки пользователей китайского сервиса DeepSeek. По данным СМИ, поисковая система Google проиндексировала ссылки на чаты, которыми владельцы аккаунтов самостоятельно делились через функцию «Поделиться».

По словам Дворянского, сама по себе эта возможность не является уязвимостью, однако пользователям стоит внимательнее относиться к тому, какие данные они загружают в подобные сервисы.

«Когда вы нажимаете "Поделиться", информация становится общедоступной. Здесь все зависит от информационной гигиены самого пользователя», — отметил эксперт.

Он рекомендует не вводить в чат-боты персональные сведения, рабочие документы, финансовые показатели и другую чувствительную информацию, поскольку впоследствии она может оказаться в открытом доступе или попасть к мошенникам.

Дворянский также считает, что российские сервисы в ряде случаев обеспечивают более высокий уровень защиты данных благодаря тому, что информация хранится внутри компаний.

«Лучше пользоваться отечественными аналогами, а иностранными сервисами пользоваться аккуратно», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам объяснили риски подбора машины с помощью нейросетей.

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