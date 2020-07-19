Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых. Об этом агентству ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Ученый отметил, что такой регламент закреплен в действующем законодательстве. Гинцбург добавил, что в его учреждении уже готовится документация для того, чтобы перейти с педиатрами к возможности вакцинирования детей.

Ожидается, что вакцина центра Гамалеи может поступить в оборот в середине августа.

12 июля в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в Сеченовском университете. Задачей этого этапа тестирования было продемонстрировать безопасность препарата для здоровья человека. Второй этап окончится 3 августа, третий будет проходить и за рубежом.

Ранее Великобритания, США и Канада начали совместную работу над выявлением хакерских атак, цель которых состояла в краже исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказывали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом.