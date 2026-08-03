Спрос на наличные в России взлетел до максимума

Банк России сообщил о росте наличных денег в обращении в июле на 43,1 процента

В июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643,4 миллиарда рублей, то есть темпы ухода от безнала ускорились на 43,1 процента по сравнению с июнем, что стало максимальным значением с начала года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Банка России.

С начала года в последний раз оборот наличности падал в январе (минус 386,2 миллиарда рублей), после чего за следующие шесть месяцев спрос взлетел на 2,547 триллиона рублей.

В мае представители регулятора объясняли интерес к наличным сразу несколькими факторами. Помимо проблем с мобильным интернетом по всей стране, что требовало иметь при себе определенный запас наличных денег, речь шла об адаптации к налоговым изменениям, то есть стремлении бизнеса перейти на платежи наличными.

По итогам мая в ЦБ указывали, что резкий рост интереса к наличным фиксируется одновременно со стремительным выводом средств с банковских счетов россиян. За последний весенний месяц объем средств на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов рублей, а на срочных вкладах — почти на 200 миллиардов.