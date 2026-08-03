Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:36, 3 августа 2026 (обновлено: 18:42, 3 августа 2026)Экономика

Спрос на наличные в России взлетел до максимума

Банк России сообщил о росте наличных денег в обращении в июле на 43,1 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июле объем наличных денег в обращении увеличился на 643,4 миллиарда рублей, то есть темпы ухода от безнала ускорились на 43,1 процента по сравнению с июнем, что стало максимальным значением с начала года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Банка России.

С начала года в последний раз оборот наличности падал в январе (минус 386,2 миллиарда рублей), после чего за следующие шесть месяцев спрос взлетел на 2,547 триллиона рублей.

В мае представители регулятора объясняли интерес к наличным сразу несколькими факторами. Помимо проблем с мобильным интернетом по всей стране, что требовало иметь при себе определенный запас наличных денег, речь шла об адаптации к налоговым изменениям, то есть стремлении бизнеса перейти на платежи наличными.

По итогам мая в ЦБ указывали, что резкий рост интереса к наличным фиксируется одновременно со стремительным выводом средств с банковских счетов россиян. За последний весенний месяц объем средств на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов рублей, а на срочных вкладах — почти на 200 миллиардов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ
    Стилист посоветовал россиянкам гулять по городу в халатах
    Нарколог назвал самые пьяные времена года
    Трамп обвинил власти Ирана в двуличии
    Зеленский раскрыл подробности о военном сотрудничестве Украины с США
    Спрос на наличные в России взлетел до максимума
    Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»
    Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику
    В России прокомментировали решение ФАС возбудить дело против Apple
    Уровень воды в одной российской реке скоро превысит опасную отметку
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok