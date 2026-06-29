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10:17, 29 июня 2026Экономика

ЦБ заявил о резком росте спроса россиян на наличные

ЦБ: Объем наличных в обращении в России увеличился на 400 млрд рублей в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам мая 2026 года суммарный объем наличных денежных средств в обращении на российском рынке увеличился на 400 миллиардов рублей. О резком росте спроса граждан на купюры сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Подобная тенденция, отметили в регуляторе, фиксируется параллельно со стремительным выводом средств с банковских счетов россиян. За последний весенний месяц объем резервов на текущих счетах физлиц сократился примерно на 300 миллиардов рублей, а на срочных вкладах — почти на 200 миллиардов, резюмировали в ЦБ.

Ранее на повышение доли «живых» денег в российской экономике указал руководитель «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Так, по итогам апреля объем наличности достиг 20 триллионов рублей. Для сравнения: в начале года показатель находился в районе 3,3 триллиона. Таким образом, за первые четыре месяца года он увеличился примерно в 6 раз.

Эксперты связывают подобный тренд с рядом факторов. К числу основных причин аналитики отнесли падение рыночных ставок по вкладам на фоне затяжного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, а также усиление налоговой нагрузки на бизнес. На фоне повышения НДС и снижения порога его уплаты, пояснял глава АО «Гознак» Аркадий Трачук, предприниматели стали все чаще требовать с клиентов оплачивать товары наличными.

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