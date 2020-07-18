Разработчик российской вакцины от коронавируса отреагировал на обвинения в краже

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на обвинения в адрес российских хакеров в кибератаках, направленных на кражу данных о разработке вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Никто из ученых этих стран [Россию] не обвиняет, потому что они понимают, что это глупость полная и чисто политическая акция», — заявил Гинцбург. По его словам, технология, по которой создана вакцина центра Гамалеи, разрабатывалась последние 25 лет. Она запатентована, уникальна и превосходит по своим всем параметрам возможности вакцин, которые разрабатываются на Западе.

Вирусолог предположил, что другие страны могут начать заимствовать российские технологии, в частности, схему иммунизации, предполагающую двухкомпонентность, для выработки длительного иммунитета. «И мы с удовольствием с коллегами поделимся, если они захотят, теми секретами, которые у нас есть, для того чтобы защитить население земного шара от этой неприятности, связанной с ковидной пандемией», — заключил он.

Ранее Великобритания, США и Канада начали совместную работу над выявлением хакерским атак, цель которых состояла в краже исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказывали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом.

12 июля в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в Сеченовском университете. Задачей этого этапа тестирования было продемонстрировать безопасность препарата для здоровья человека. Второй этап окончится 3 августа, третий будет проходить и за рубежом.

В России за последние сутки было выявлено 6428 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 750 тысяч. Из них более 530 тысяч выздоровели, свыше 11,9 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.