В России ответили на обвинения в краже разработок вакцин у Британии

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время эфира на Times Radio ответил на обвинения в краже разработок вакцин у Британии и атаках хакеров на западные фармкомпании, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может быть самой эффективной из всех», — рассказал глава фонда.

Дмитриев также отметил, что у России нет необходимости красть данные Великобритании, так как AstraZeneca (англо-шведская фармкомпания, партнер Оксфордского университета в разработке и распространении вакцины от коронавируса — прим. «Ленты.ру») уже передала ее технологию российской «Р-Фарм» для разработки вакцины.

Так Дмитриев отреагировал на утверждения о том, что британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам. Ранее в мае об этом сообщил The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC). По данным экспертов по кибербезопасности, цель атак — кража исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты высказали подозрение, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом, уверяют в NCSC.