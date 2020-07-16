Раскрыты подробности будущих фаз испытаний российской вакцины от коронавируса

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса завершится 3 августа, третий этап будет проходить и за рубежом. Подробности раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Вакцину разработал институт центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уточнил Дмитриев. Он добавил, что РФПИ ведет переговоры о производстве вакцины в Саудовской Аравии, а также обсуждает возможность производства российского препарата на территории страны, пишет «Интерфакс».

12 июля сообщалось, что в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, которые проводились в Сеченовском университете. Сотрудники учреждения рассказали, что задачей этого этапа тестирования было продемонстрировать безопасность препарата для здоровья человека, что и было сделано.

В университете добавили, что добровольцы, участвовавшие в тестировании, долго находились в изоляции — это влияло на их психическое состояние, из-за чего возникали конфликтные ситуации. Тогда к работе подключили психологов, чтобы снизить напряженность.