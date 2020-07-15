В России выписали первых испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

Первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выписали из клиники. Все они чувствуют себя хорошо, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук. Ее слова приводит ТАСС в среду, 15 июля.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — отметила она, подчеркнув, что налаживание производства вакцины от коронавируса может занять несколько месяцев.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил о завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. Отмечалось, что в целом вакцина переносится добровольцами хорошо. Накануне он рассказал, что препарат не содержит частей коронавируса.

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