Медведев допустил третью волну коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев допустил возникновение второй и третьей волн пандемии коронавируса. Его слова приводятся на сайте ЕР во вторник, 14 июля.

«Никто не может дать гарантии, что не будет ухудшений, второй, третьей волны, что эффективными окажутся лекарства», — заявил он.

По его словам, вакцинация от коронавируса должна пройти одновременно во всем мире, «иначе остановить распространение болезни будет крайне трудно».

Медведев подчеркнул, что только совместными усилиями государства могут достичь желаемых результатов, и посетовал, что сейчас координации действий между государствами в вопросе разработки вакцины не хватает.

10 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна инфекции в ближайшее время не ожидается. По его словам, уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет продолжить снимать ограничения.

За последние сутки в России выявлено 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 733 699 жителей.

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