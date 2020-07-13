Число умерших россиян с коронавирусом превысило 11,4 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 11 439, за последние сутки зафиксировано 104 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 13 июля.

11439 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 13 июля

За последние сутки в России выявлено 6537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 733 699 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 июля превысило 12,8 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!