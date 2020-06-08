ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе. Об этом сообщает Reuters.

Директор организации подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. В этой связи он призвал все страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июня превысило семь миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,942 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (691,7 тысячи человек), Россия оказалась на третьем месте, также в пятерке осталась Великобритания, впервые оказалась в рейтинге Индия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 110 514 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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