Путин сравнил смертность пациентов с коронавирусом в России с другими странами

Смертность пациентов с коронавирусом в России в несколько раз ниже, чем в других странах. Такое сравнение озвучил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, летальность в России на 100 тысяч населения ниже, чем в некоторых других странах, передает РИА Новости.

Путин также заявил, что достойно ответить на вызов пандемии позволило «общенациональное единение». Он добавил, что приоритетом при принятии решений для властей было здоровье людей и их безопасность и отметил концентрированные усилия властей, бизнеса, медицинских организаций и волонтеров из некоммерческих организаций.

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