Путин назвал коронавирус испытанием для управляющих миром

Президент России Владимир Путин назвал коронавирус испытанием, которое послано тем, кто решил, что управляет миром, чтобы убедить их в обратном. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает «Вести.Ru».

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», президент отметил, что подобные испытания выпадали человечеству и раньше, но ни одно из заболеваний такого широкого распространения за последнее время не получало.

«Как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так», — сказал Путин. Осознание этого факта президент назвал «чрезвычайно важным».

Ранее президент оценил версию о специальном вбросе коронавируса. По его словам, никаких оснований полагать, что коронавирус был специально вброшен кем-то, нет.

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