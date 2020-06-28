Путин оценил версию о специальном вбросе коронавируса

Нет никаких оснований полагать, что коронавирус был специально вброшен кем-то, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», — пояснил глава государства. По его мнению, сейчас нужно противодействовать случившемуся, а «не рассусоливать, откуда это взялось».

Президент подчеркнул, что теперь важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Для этого странам необходимо объединить усилия, а не обвинять друг друга. «Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех, а не пути конфронтации», — резюмировал Путин.

Ранее в том же интервью глава государства признался, что раз в три дня сдает тест на коронавирус, и каждый раз результат отрицательный. Также он рассказал, что ходил в «красную зону» больницы в Коммунарке с целью убедиться, как там все устроено. По словам Путина, все были против его визита, однако перед посещением больницы он проконсультировался со специалистами и выяснил, как максимально обезопасить себя от инфекции.

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