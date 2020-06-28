Путин понадеялся на минимальные потери экономики от коронавируса

Президент России Владимир Путин надеется, что сделанное властями для экономики позволит преодолеть последствия пандемии коронавируса с минимальными потерями. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости.

Путин напомнил о ситуации в 1990-х годах, когда люди месяцами не получали зарплату — без внешних кредитов выплачивать деньги было невозможно. Тогда России присылали гуманитарную помощь, как «беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали», — отметил президент.

С тех пор, по словам Путина, ВВП страны вырос вдвое.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что, согласно докладу World Economic Outlook Международного валютного фонда, в 2020 году ВВП России упадет на 6,6 процента из-за эпидемии коронавируса. Основной причиной негативных тенденций в российской экономике назвали спровоцированный пандемией обвал цен на нефть. Несколько месяцев назад организация спрогнозировала падение экономики России всего на 5,5 процента в этом году.

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