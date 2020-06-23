Кремль отреагировал на замечание о цитате Гитлера в статье Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на замечание историка, утверждавшего, что в статье Владимира Путина о Второй мировой войне была использована неподтвержденная цитата, приписанная нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Неверное, замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в этом и заключается ценность статьи, поскольку материал представляет собой не рассуждения или попытку оценить события, а желание передать информацию из архивов и первоисточников. По этой причине, уточнил он, «какое-то разное прочтение абсолютно исключено».

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Пресс-секретарь главы государства также рассказал, что при написании статьи Путин работал с материалами Росархива, историками, но большую часть работы президент проделал сам. «Не то чтобы он сам сидел в архивах, но он живо знакомился со всеми архивными документами, которые ему передавали», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее 23 июня Песков назвал ошибкой расхождения по числу потерь во время Ржевской битвы в разноязычных версиях статьи Путина. Он объяснил, что в журнал The National Interest статью отправляли за несколько дней до окончания работы с архивными документами, при этом работа в архивах по уточнению числа погибших велась до последнего часа.

Статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

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