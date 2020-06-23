Кремль объяснил расхождения в версиях статьи Путина на разных языках

Расхождения по числу потерь во время Ржевской битвы в разноязычных версиях статьи президента России Владимиру Путина — ошибка. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

Он объяснил, что в журнал The National Interest статью отправляли за несколько дней, при этом работа в архивах по уточнению числа погибших велась до последнего часа — когда в издательство отправляли текст на русском языке. Песков добавил, что это более полная версия статьи.

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Ранее журналисты обратили внимание на то, что в англоязычной версии статьи Путина в журнале The National Interest говорится о 1 154 968 погибших в Ржевской битве. При этом в материале, опубликованном на сайте Кремля, речь идет о 1 342 888 жертвах.

Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

Глава государства говорил о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. В последнее время он часто уделял внимание этим событиям, в том числе и Мюнхенскому сговору.

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